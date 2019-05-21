انت الان تتابع تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة بشوارع نيويورك دعماً للنائبة إلهان عمر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:54 مساءً - شهدت نيويورك مظاهرة مؤيدة للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، التي تواجه اتهامات بـ"معاداة السامية".

وشارك في التظاهرة المؤيدة لإلهان عمر، التي جرت الاثنين، المئات من المسلمين والمسيحيين واليهود المناهضين للصهيونية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها: "انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية"، و"شكراً إلهان على سعيك لخلق عالم يسوده العدل"، و"لا للتهاون أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وفي كلمة له خلال التظاهرة، قال أحد المتظاهرين يدعى دوفيد فيلدمان، إن النائبة إلهان عمر تكشف حقائق اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس.

وأكد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية وممارساتها لا يعني مطلقاً معاداة السامية.

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وتابع قائلاً: "توجيه تهمة معاداة السامية للأشخاص لا يضفي الشرعية على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وننتظر من اليهود ساسة شجعان مثل إلهان عمر".

ويستهدف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، النائبة إلهان، منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.

وتتهم هذه الجهات النائبة بمعاداة السامية، وهو ما تنفيه إلهان بشدة.

وكان آخر هجوم لـ"ترامب" على إلهان في أبريل الماضي، عندما نشر مقطع فيديو لها وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقب على الفيديو بتعليق: "لن ننسى أبداً".

وأظهر ترامب النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع وكأنها تستهين بتلك الهجمات، فيما واجهت تغريدة ترامب سيلاً من الردود الرافضة لها، واعتبرت أنها تعزز ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية في المجتمع الأمريكي.