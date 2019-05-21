بالصور| ريهام عبدالغفور ببليزر لامع وبنطلون جلد في أحدث فوتوسيشن

نشر المصور خالد فضة، صورا جديدة من أخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة ريهام عبدالغفور بعدسته، على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت ريهام، بإطلالتين متشابهتين، كانت الأولى بملابس عصرية، مكونة من "بليزر" لامع من الترتر "الأوكسديه"، ورفعت شعرها في فورمة لأعلى ليتناسب مع إطلالتها، فيما ارتدت بنطلون جلد أسود، مع أقراط كبيرة وميك أب كثير. أما تفاصيل الإطلالة الثانية فهي مشابهة للأولى إلى حد كبير، حيث ارتدت ريهام بليزر لامع من الترتر الفضي مع إطار من "الفوشيا"، وتحته "تي شيرت" أبيض، مع بنطلون شالستون مصنوع من الترتر، مكونة بدلة كاملة لامعة. Advertisements "بليزر" وملابس ريهام عبدالغفور من مصممة الأزياء عبير أنصاري، والميكب لمسات بوبا دياب، الشعر بأنامل المصفف محمود أمير، وأخيرا الإكسسوارات من عزة فهمي. ​

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