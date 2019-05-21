تفاصيل إساءة روائية لشهر رمضان الكريم بألفاظ بذيئة: "مش هيخلص ولا إيه"

منشورات كتبتها الروائية عفاف السيد على صفحتها بموقع "فيس بوك" أثارت حالة من الغضب لدى البعض، حيث تقدم أحد المحامين ضدها ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق معها بتهمة اذدراء الأديان.

الواقعة بدأت بتقدم المحامي سمير صبري إلى النائب العام، ببلاغ طالب فيه بالتحقيق مع عفاف السيد، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي بعد كتابة منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن شهر رمضان الفضيل.

وخلال السطور التالية، نرصد المنشورات التي كتبتها "عفاف"، وعلى إثرها تقدم ضدها سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام.

المنشور الأول لا يوجد على صفحة "عفاف"، حيث زعم الأول أنها قامت بإخفائه، وبحسب "صبري" قالت فيه: "ع المسا.. امتى رمضان الجحش ده هيخلص بقى"، ذلك المنشور الذي أخفته الكاتبة من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستكملة في منشور أخر: "ع الصبح.. وأظن الشياطين بتفقس ف الشهر الفضيل"، متابعة في تعليق ردًا على أحد متابعيها الذي ذكرها بسلسلة الشياطين في الشهر الفضيل: "أظن السلسلة دابت".

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وكان صبري المحامي، أورد في بلاغه أن المشكو في حقها تعمل كاتبة وأورد في بلاغه ما ذكرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبا بالتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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