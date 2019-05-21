بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تخفضي استهلاك الكهرباء

بعد أن أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، صباح اليوم، عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، والتي سوف تطبق على فاتورة الاستهلاك بداية من أول يوليو المقبل، نقدم نصائح لسيدة المنزل لتحافظ على استهلاك الكهرباء المنزلي، وذلك حسب موقع "برايت سايد" في السطور التالية.

- خلع الفيش من الأجهزة غير المستخدمة، سواء المروحة أو شاحن تليفون، أو جهاز كمبيوتر.

- لا تجعلي الأجهزة في وضع التشغيل فقط، فعليك فصله من الكهرباء، فالتليفزيون يستهلك كهرباء عند غلقه بالريموت فقط فعليك فصله من الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على أجهزة البلاي استيشن، والخلاط الكهربي.

- لا تنسى ترك الروتر في الكهرباء أثناء الخروج من المنزل، فهو يعمل ويسحب في الكهرباء طالما متصل بها.

- التقليل من استخدام الفرن الكهربائي الميكرويف، واستخدامهم في الحالات الضيقة فقط، طالما يوجد فرن وبوتجاز بهما غاز.

- هناك إرشادات لتوفير الاستهلاك بالنسبة للتكييف، وهو غلق النوافذ جيدا والتقليل من فتح وقفل الأبواب أثناء تشغيل التكييف.

- يجب ان يكون قدرة الجهاز مناسبة للمكان الموجود فية.

عند استخدام التكييف في النهار يفضل حجب ضوء الشمس من الغرفة، باستخدام ستائر حاجبة للضوء مع غلق الشباك جيدا.

- يمكن استخدام مروحة صغيرة لتوزيع الهواء الخارج من التكييف، والحفاظ الهواء بداخل الغرفة.

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- الاستحمام وارتداء الملابس الخفيفة في المنزل، من الممكن أن يساعد في التقليل من استخدام التكييف.

- التأكد من غلق اللمبات غير المستخدمة.

- استبدال النجف الذي يحتوي على أكثر من مصدر للكهرباء، بلمبة واحدة فقط.

- يفضل استخدام اللمبة الليد بدلا من اللمبة العادية.

- في الصباح يفضل الاعتماد على مصدر النور الطبيعي.

- يفضل التقليل من مدة الاستحمام، في حالة إذا كان السخان كهربائي.

ضبط ترموستات السخان بحيث يكون أقل من 55 درجة، وليس أعلى من 66 درجة.

- ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة في المنزل الناتجة من استخدام البوتاجاز يمكن اللجوء إلى الأطعمة الطبيعية والسلطات والعصائر والمشويات، للتقليل من استخدام النار وبالتالي التقليل من استخدام الكهرباء.

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