هل قلّدت أشوريا راي زميلتها بريانكا تشوبرا بفستان العروس في كان السينمائي؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يُعتبر مهرجان كان السينمائي حدثًا يهتم بالشّاشة الكبيرةِ فقط، بل تخطف سجّادته الحمراء التي تستقبل أشهر نجوم ونجمات العالم جُزءًا من الأضواء، وذلك لما تشهده من إطلالاتٍ وستايلاتٍ غاية في الأناقة.
وفي بداية أسبوعنا الحالي، وصلت بريانكا تشوبرا عرض فيلم The Best Years of A Lif مُرتديةً إطلالة كالعروس بالفُستان الأبيض، جاء بستايل الكورسيه المُدمج بتنورة راقصات الفلامكنو الإسبانيات، بتوقيع المُصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.
ويبدو أنّ نجمة بوليوود الشهيرة أشوريا راي قد أعجبها لوك زميلتها البوليوودية الهوليوودية بريانكا تشوبرا العرائسي، فاستلهمت إطلالتها ليلة أمس الاثنين منها، فأسدلت على جسدها فُستانًا أبيض اللون من علامة "آشي استوديو"، تميّز بالفرو الاصطناعي الضّخم الذي غطّى كتفيها والجُزء الأمامي من التصميم.
كانت راي في طريقها لحضور فيلم La Belle Epoque عندما استوقفتها السّجادة الحمراء وعدسات المُصوّرين، فوقفت أمامهم لتستعرض جمالها الهندي وفُستانها غير العادي بتوقيع المُصمم اللبناني "محمد عشّي"، مالك علامة Ashi Studio.
ولكي تستكمل إبهار العيون التي تقع عليها، اعتمدت أشوريا مكياج السّهرات الثّقيل، واختارت تسريحة شعر كعكة علوية أنيقة، وأضافت المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف.
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