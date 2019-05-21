تعرفي على أبرز تحولات الشعر الجذرية التي قامت بها النجمات

ككلّ عام نرصد أبرز تحوّلات الشعر الجذريّة التي قامت بها النجمات، نستكمل هذا الرصد للعام 2019 أيضاً. على مرّ الأيّام، صور جديدة ستضاف على ألبوم يظهر اللوكات الجديدة التي تعتمدها النجمات، من تغيير في القصّة إلى لون شعر جديد، بعضها سيكون متطرّفاً، آخر جميلاً أو حتى قبيحاً. تابعينا والحكم يبقى لكِ.

- ريم البارودي تغيّر لون شعرها وتعتمد قصة بوب. مايو 2019

- دكتور خلود تغيّر لون شعرها إلى الأشقر الرمادي وتعتمد الغرّة. مايو 2019

- كارول سماحة تعتمد تسريحة بوب. مايو 2019

- Miley Cyrus تعتمد قصة شعر جديدة مع غرة. ابريل 2019

- كارول سماحة تعتمد قصة لوب. ابريل 2019

- جوليا روبرتس تعتمد قصة لوب. مارس 2019

- أمل العوضي تصبغ شعرها باللون الأشقر. مارس 2019

- Thalia تعتمد شعر مستعار باللون الزهري. مارس 2019

- فرح الهادي تغيّر لون شعرها إلى الرمادي. فبراير 2019

- Kim Kardashian تعتمد شعر مستعار باللون الأحمر. فبراير 2019

- لارا اسكندر تعتمد خصلات شقراء أفتح. فبراير 2019

- بسمة بوسيل تعتمد شعر مستعار باللون الرمادي. فبراير 2019

- Meryem Uzerli تعتمد شعر مستعار باللون الزهري. فبراير 2019

- بسمة بوسيل تلجأ الى الخصلات الطويلة المستعارة باللون الأشقر. فبراير

- هيفا وهبي تغيّر لون شعرها إلى البلاتيني الزهري. يناير 2019

- شيرين عبد الوهاب تعتمد قصّة شعر البيكسي. يناير 2019

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