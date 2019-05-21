بعد تعرض محمد نجم لها .. كيف تحدث الجلطة الدماغية ومدى خطورتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 تعرض الفنان محمد نجم لجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة. وتعد الجلطة الدماغية مشكلة خطيرة تهدد الحياة، وتحتاج إلى الانتباه إلى أعراضها، وتلقي العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن، ولمعرفة المزيد عن الجلطة الدماغية.. اضغط هنا

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