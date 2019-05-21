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طبيب يعتزل مهنته بسبب النقاب في بريطانيا

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قدم طبيب بريطاني يدعى "كيت ولفيرسون" استقالته من عمله، بعد أكثر من 25 عامًا قضاها في مهنة الطب، بسبب امراة منتقبة زارته في المستشفى لفحص ابنتها البالغة من العمر 10 اعوام وتعاني من التهاب اللوزتين.

اتُهم الطبيب بإظهار التميز الاجتماعي حينما عادت المراة لمنزلها وأخبرت زوجها بأنه أهانها، حيث أرغمها على إزاحة النقاب ورفضة الكشف على الطفلة ما لم تقم بنزعه، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقرر الزوجان تقديم شكوى إلى إدارة المستشفي ضد الطبيب، وعلى الفور فتح المجلس الطبي الرئيسي في بريطانيا تحقيقًا بعد هذه الشكوى.

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حاول الطبيب الدفاع عن نفسه مبررًا أنه عندما بدأ في سؤالها عن الأعراض التي ظهرت على الطفلة وعجز عن فهم ما تقوله بسبب ارتدائها النقاب فطلب منها على الفور نزعه، وهي لبت طلبه دون أدنى اعتراض.

قدم الطبيب استقالته وقرر التخلي عن مهنة الطب، قائلا: "أشعر بأن ظلما كبيرًا قد وقع علي، وفقدت رغبتي بأن أكون طبيبا بعد الآن، قريبا لن يبقى أطباء في البلاد جراء هذه الحوادث".

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