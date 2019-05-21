"جمال" ينهي "أجمل شيء في حياته" بطعنات "الغيرة"

كفيلة أن تنهي أي قصة حب مهما عمرها أو أطرافها، أنها الغيرة القاتلة والتي تسببت في قتل المواطن التركي جمال لزوجته أوزوكو البالغة من العمر 32 عاما.

تحذيرات عدة من "جمال" لزوجته لمنعها من التحدث لبعض أقاربهما دون استجابة منها، فقد بدأت المشاجرة بعد أن تحدث أوزوكو إليهم، وتجادل معها، ولكن الشجار تطور حتى انتهى بطعنها عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها.

بعد أن فارقت الزوجة الحياة، توجه جمال إلى الشرطة، واعترف بجريمته، مؤكدا على عدم التزامها بكلامه، ما أدى لتملك الغيرة من قلبه فقتلها، وجرى إحالته إلى القضاء للبت في أمره.

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وحدثت الجريمة، بحسب "ديلي ميل"، بعد أيام من مشاركة الزوج صورة له مع زوجته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق: "أنت أحسن حاجة في حياتي".

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