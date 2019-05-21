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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرّ أسبوع تقريبًا على انطلاق مهرجان كان السّينمائيّ، في دورته الـ 72، حيث شهد ظهور أبرز النّجمات في صناعة السّينما، والعارضات، ومدوّنات الموضة، وغيرهنّ من جوليان مور، إلى إيل فانينغ، مرورا بإيزابيل غولارت، ورومي سترجيد على السّجّادة الحمراء في أبهى الحلل، ولم تكن إطلالاتهنّ الشّيء الوحيد، المثير للإهتمام، بل إكسسواراتهنّ أيضًا. وكانت هناك علامة مجوهرات شهيرة، سيطرتْ على الحدث السّنويّ.
نتحدّث عن علامة شوبارد، شركة المجوهرات السويسريّة الفاخرة، وصانعو السّاعات، التي يعود تاريخها إلى عام 1860، التي تُعدّ من أبرز علامات المجوهرات الفاخرة، وكانت اختياراتهنّ تتنوّع بين الأقراط، والقلائد، والأساور، والخواتم، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة المجوهرات التي اعتمدتها معظم النّجمات في كان السّينمائيّ هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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