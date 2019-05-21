منيو العزاب والمغتربين في 16 رمضان: فراخ تندوري.. والحلو براونيز بالآيس كريم

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

الدجاج التنندوري

المكونات

2 ثمرة ليمون

4 ملاعق صغيرة من البابريكا.

2 ثمرة بصل أحمر

أوراك دجاج أو دجاجة كاملة

1/4 كوب زيت النباتي

كوب زبادي

شرائح من الزنجبيل الطازج.

ثوم مطحون

ملعقة صغيرة من بهارات الهندية.

1 معلقة كمون مطحون

¼ ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة فلفل الأحمر الحار

ملح

طريقة عمل دجاج تندوري

- توضع البهارات في إناء عميق ثم توضع عليها البابريكا ويخفقان جيدا

- يضاف الزبادي والثوم والكمون ثم شرائح الزنجبيل

- يوضع الكركم والفلفل الأحمر، ويُخفق الخليط كله جيداً حتى ينسجم سوياً، ثم يضاف الليمون والملح.

- يحضر الدجاج -يفضل الأوراك- ويتم فتحها بالسكين

- توضع الأوراك في الخليط للتدبيل لمدة تتراوح من 6 إلى 7 ساعات

- تدهن صينية الدجاج بالزيت قبل وضع الدجاج بها.

- نشعل الفرن قبل إدخال الدجاج، وينصح أن تكون النار متوسطة حتى ينضج الدجاج جيدا من الداخل، ثم يوضع الدجاج فى صينية.

- بعد 10 دقائق.. يقلب الدجاج للناحية الأخرى حتى يصبح لونه ذهبي محمر.

Advertisements

الحلويات

حلوى البراونز بالآيس

المقادير

2 كوب دقيق.

كوب كاكاو.

كوب زبدة.

كوب ونصف كوب سكر.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب حليب.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الكاكاو والبيكينج باودر، وتخلط جيدًا ثم تنخل.

توضع الزبدة في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها السكر، وتضرب جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي.

يضاف الحليب والزبادي والملح، وتخفق مرة أخرى.

يضاف خليط الدقيق والكاكاو مع الخفق المستمر حتى تتجانس جميع المكونات.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يصب الخليط في صينية بها ورقة زبدة.

يدخل الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة.

تخرج من الفرن، وتترك لتبرد.

تقطع، ويوضع فوقها آيس كريم الفانيليا.

يزين بصوص الكراميل، ويقدم فورا.

​