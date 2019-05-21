حفل مختلط في السعودية يثير موجة من الانتقادات

تحت هاشتاج "بارتي مختلط في رمضان"، دون كثير من السعوديين على "السوشيال ميديا"، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدات ينتقدون فيها إقامة حفلا غنائية مختلطا في السعودية خلال رمضان.
ونشر كثير من مشاهير المجتمع السعودي، صورا ومقاطع فيديو من حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض، وكتب السعوديون بأن هناك تغيرات كبيرة تحدث داخل المجتمع، تخالف القيم والشريعة التي تربوا عليها.
وجاءت معظم التعليقات مستنكرة إقامة هذا الحفل خلال شهر رمضان، وأوضحت المقاطع المصورة وجود رجالا ونساء داخل الحفل وهو ما يتناقض بشدة مع معايير المجتمع السعودي.
وأحيى الحفل، فرقة "ذا بلاك آيد بيز" الأمريكية، والمغني الإسباني إنريكي إيجلسياس، وفق المقاطع المصورة التي نشرها السعودين على حساباتهم على موقع "سناب شات".
يذكر أن المملكة العربية السعودية تبنت عددا من القرارات الانفتاحية مؤخرا، من بينها السماح للسيدات بقيادة السيارة، وذهاب الرجال والنساء للحفلات سويا، وكذلك السماح بدخول السينما، وذلك بعد أن كان يمنع تجمع الرجال والنساء في مكان واحد للاحتفال.
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