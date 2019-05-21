تُواجهين حيرةً باختيار إطلالات العمل في الصيف؟.. إليكِ هذه الأفكار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما يُشكّل اختيار القطع والاستعداد لإطلالات الصيف، تحديًا كبيرًا للكثير من النساء، خاصة عندما يتعلّق الأمر بإطلالات العمل، حيث كثيرًا ما نعلق في الاختيارات التقليدية والمُملّة، ونخشى أن لا نعرف كيفية إضفاء لمسات الصيحات الحديثة والعصرية على إطلالات العمل الرسمية.

ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بإطلالتك في العمل وإضفاء لمستك الخاصة، لذا ومن خلال مجلة "غلامور"، نُقدّم لكِ أفكارًا مميزة ومواكبة للموضة لإطلالتك في العمل هذا الصيف:

بدلة كلاسيكية مع لمسة عصرية

تعدُّ بدلة البنطلون أبرز القطع الكلاسيكية والأساسية في العمل، ولكن بدلًا من اختيارها بالتصميم التقليدي، اختاريها بنقشتك المفضلة مثل نقشة المربعات، ويمكنك تنسيقها مع تي شيرت أبيض كلاسيكي.

تنورة بيبر باغ وحذاء منقوش

بدلًا من تصاميم التنورة الكلاسيكية، يمكنك إضفاء لمسة عصرية وأكثر جاذبية لإطلالاتك العملية من خلال اختيار تنورة بتصميم البيبر باغ، كما يمكنك اختيار حذاء منقوش بدلًا من اختياره بلون واحد.

فستان ذو تقليمات

تأتي التقليمات بين أبرز صيحات النقشات هذا الموسم، خاصةً التقليمات المتقاربة جدًا من بعضها البعض، إضافةً إلى الفساتين ذات تصاميم اللف وذات الحزام الذي يتم ربطه.

فستان مع كارديغان بنفس اللون

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سواءً كان قصيرًا أو ميدي، يمكنك تنسيق فستان مع كارديغان طويل بنفس اللون، لاعتماد إطلالتك العملية بلمسة صيحة المونوكروم.

الألوان الزاهية

إذا كنتِ سترتدين فستانًا، سواءً كان فستان قميص أو ذا تصميم اللف أو غيره، لا تتردّدي في اختياره بألوان زاهية.

أكثر من نقشة

اضفي مزيدًا من الجاذبية لتنورتك البينسل من خلال اختيارها بنقشة مميزة وتنسيقها مع توب بنقشة مختلفة.

تنورة ميتاليك

يمكنك تحويل التنورة الميتاليك إلى قطعة مميزة تُناسب العمل، من خلال تنسيقها مع قميص كلاسيكي وجاكيت جينز أو بليزر.