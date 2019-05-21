النصف الحلو في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته.. وحقيقة زواجه من غادة شريف

استطاع الفنان رامز جلال، أن يحفر اسمه مجددا، خلال شهر رمضان المُبارك، مع برامج المقالب، والتي تعتمد على استضافة الفنانين والفنانات، وترويعهم بشكل أو بآخر خلال مدة الحلقة.

ويتصدر "رامز" يوميًا محركات البحث، عبر الإنترنت، مع نهاية حلقة برنامجه الجديد "رامز في الشلال" الذي يعرض على فضائية MBC مصر.

وعادًة ما يحاول "جلال" إخفاء حياته الشخصية، عن عيون الكاميرات، ووسائل الإعلام، فكثيرًا ما تزيد الشائعات حوله، ولكن التزالم الصمت دومًا ما يكون قراره.

ويسلط "هن" الضوء على النصف الحلو، بحياة رامز جلال.

والدته:

كان الفنان رامز جلال، مرتبطًا بوالدته بشكل كبير، وتعرض "جلال" لانهيار كبير عقب وفاة والدته، حسبما ذكر أحد المصادر المقربة منه لـ "هن".

وكان رامز، حرص على معايدة والدته في عيد الأم، الماضي، عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر قائلًا: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، ربنا يرحمك ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات ويجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كل سنة وكل أمهات مصر والوطن العربي طيبين وبخير، ادعيلي يا أمي".

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زواجه من غادة شريف:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أعوام، صورة تجمع بين الفنان رامز جلال، والممثلة غادة شريف، والتي ظهرا فيها بملامح صغيرة، مرتديان ملابس الزفاف، الأمر الذي جعل البعض يزعم بأن غادة زوجته التي يخفيها عن الإعلام.

وبالتحقق من الصورة، اتضح، إنها مشهد من مسلسل "وتاهت بعد العمر الطويل" الذي عرض عام 2001.

زواجه وإنجابه:

كان رامز تحدث من قبل عن زواجه، خلال استضافته مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، دون أن يكشف عن اسمها، مؤكدًا إنها خارج الوسط الفني.

يذكر أن رامز لديه طفلًا يحمل اسم شقيقه الأكبر "ياسر".

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