ماذا تعرف عن التهاب الكبد B؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن التهاب الكبد B هو مرض معد يسببه فيروس التهاب الكبد، ما يسبب التهابات حادة ومزمنة.

وأوضح المعهد الألماني أن العدوى بالتهاب الكبد B تنتقل نتيجة التعرض للدم الملوث بهذا الفيروس أو سوائل الجسم، التي تحتوي على الدم الملوث. وتشمل الأشكال الممكنة لانتقال الفيروس: الاتصال الجنسي ونقل الدم أو نقل أحد مواد الدم وإعادة استخدام الإبر الملوثة، كما يمكن أن تنتقل العدوى عموديا من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

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وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B في اصفرار الجلد والبول الداكن، بالإضافة إلى الحمى الخفيفة وآلام البطن والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية واعتلال الصحة العامة.

وأشار المعهد إلى أن التهاب الكبد B عادة ما يشفى من تلقاء نفسه وبدون عواقب طويلة الأجل، في حين قد يتخذ لدى البعض مسارا مزمنا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد.

ويمكن الوقاية من التهاب الكبد B من خلال تلقي اللقاح المخصص له، وينطبق ذلك على الأشخاص المعرضين للإصابة به، كأطفال الأمهات المصابات به والأشخاص المخالطين للمرضى المصابين به.