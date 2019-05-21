عادات تحافظ على هدوء القولون العصبي

القولون العصبي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالحالة المزاجية للشخص، وعادة ما يعاني المصابون به من آلام حادة على فترات متقاربة لها علاقة بالمزاج السيء أو الضغط العصبي.

ومن جهتها أكدت روجا راميسيتي، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، أن الإجهاد والنظام الغذائي هما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يتسببا ويزيدان من اضطرابات مرض القولون.

وحددت 5 عادات صحية يمكن اتباعها يوميا تقلل من اضطرابات القولون وآلامه بحسب صحيفة "bustle":

لا تؤجل دخول الحمام

حتى خلال النوم، عندما تشعر أنك في حاجة لدخول الحمام، لا تؤجل ذلك، واستيقظ فورا، الإضافة إلى ضرورة تخثيث وقت كل صباح للجلوس على المرحاض.

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المزاج الجيد

يجب على مريض القولون أن يفكر بطريقة إيجابية، وألا يسمح للتوتر أو القلق بالتسرب إليه خاصة في الصباح، وابدأ يومك بداية هادئة.

تجنب تناول المكملات الغذائية على معدة فارغة

تناول المكملات الغذائية مع وجبة الإفطار، وليس على معدة فارغة، خاصة في الصباح.

شرب الماء الدافئ على الريق

المشروب الدافئ في بداية اليوم، يقلل من أعراض التهاب القولون العصبي، ومن بين تلك المشروات الماء الساخن مع القليل من العسل، والزنجبيل، فهذا يساعد في تقليل حدة الأحماض المعدية، وتحفز الأمعاء.

الروتين

السير وفقا لنظام روتيني يريح الأمعاء بشدة، وكذلك الالتزام بنفس الجدول الزمني كل يوم، لتناول الطعام وأوقات الوجبات، لأن الأمعاء ستعتاد على هذا النظام، وستشعر بالراحة كلما كنت ملتزما به.

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