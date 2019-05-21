بالفيديو| في "حكايات نهاد".. تعرف على السيدة فاطمة بنت عباس البغدادية

تحدثت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في حكاية جديدة من برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع عبر شاشة "الوطن TV"، عن السيدة فاطمة بنت عباس البغدادية، الفقيهة سيدة نساء زمنها.

والسيدة "فاطمة" هي تلميذة ابن تيمية، حيث كان يصفها بالنباهة والذكاء وسرعة البديهة، فذاع صيتها حيث تعلمت القرآن الكريم والفقه في بغداد.

وانتقلت السيدة "فاطمة" بعد ذلك إلى القاهرة، وذهبت إلى "الرباط" وهو مكان أشبه بالتكية، حيث تم الإعداد لاستقبال المحتاجين سواء للطعام أو المبيت، وهناك بدأت السيدة "فاطمة" في تعليم السيدات القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وبدأت في تكوين مجلس علم لها، كان يحضره الرجال والنساء.

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وبدأ مجلسها يستقبل المزيد من التلاميذ حتى جاء إليها وافدون من خارج مصر للتعلم على يدها، وتغير اسم "الرباط" وعرف بعد ذلك بـ"رباط البغدادية" نسبة إليها.

وبذلك، تعد السيدة فاطمة هي أول امرأة خطيبة تصعد على المنبر، دون اعتراض من الرجال عليها.

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