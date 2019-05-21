بالفيديو| "كوكس" تحدت إعاقة ذراعيها وتقود الطائرة بقدميها

في الـ2 من فبراير لعام 1983، كان نشأة جيسيكا كوكس، في ولاية أريزونا الأمريكية، التي ولدت بعيب خلقي نادر حيث تعيش دون ذراعين.

عاشت "كوكس" طفولة طبيعية حيث التحقت بالمدرسة وامتازت بنشاطها وحبها للرقص والتايكوندو والسباحة وعرض الأزياء والكشافة، لكن رحلة طيران واحدة أبدلت مخاوفها منه إلى رغبة في تعلم قيادة الطائرات رغم إعاقتها.

وبالفعل، حققت جيسيكا كوكس، ذات الـ36 عامًا، حلمها في قيادة الطائرات، حيث نشرت شبكة "CNN" تقرير وهي تتحدث عن حلمها بقيادة طائرة دون ذراعين.

وتقول "كوكس": "اصطحبني الطيار إلى مقدمة الطائرة وكانت فيها أدوات تحكم مزدوجة.. أزال يديه عن أجهزة التحكم وتركني أقوم بالطيران.. من المهم جدًا مواجهة كل ما يخيفنا".

فبعد أن تخرجت "كوكس" في العام 2005، من جامعة أريزونا تدربت لتصبح قائدة طائرة، في البداية لم يكن الأمر سهلًا عليها، حيث احتاجت إلى مدرب طيران خاص، وأيضًا الحاجة للعثور على الطائرة المناسبة التي تتوافق مع قدراتها، وفي العام 2008، حصلت "كوكس" على رخصة في قيادة طائرة إيركوب (Ercoupe) الرياضية الخفيفة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، بحسب ما ذكرته "CNN".

وتعلمت "كوكس" أن تقود الطائرة مستعينة بقدميها فقط، فهي الآن تلهم النساء في مجال الطيران في جميع أنحاء العالم، فتري ترى بأن ما تفعله بقدميها يفعله الطيارون الآخرون بأيديهم.

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وحصلت "كوكس" على الحزام الأسود في التايكوندو وشهادة سكويا دايفر لممارسة رياضة الغطس.

وتؤكد "كوكس" أنها لم تشعر يومًا أنها مقيدة خلال نشأتها، ويعود فضل شجاعتها وقوتها إلى عائلتها.

وحظيت "كوكس" باهتمام غير مرغوب به في بعض الأحيان بسبب اختلافها عن الآخرين، رغم أنها تعلمت كيفية استخدام ذراعين اصطناعيين، لكنها لم تحب هذا الشعور غير الطبيعي.

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