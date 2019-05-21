زوجة سامح حسين: شخصية زوجي مختلفة عن دوره في راجل وست ستات

قالت السيناريست وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، إنها كتبت فيلم "عش حياتك" لزوجها، موضحة أنها كانت عبارة عن فكرة قديمة تعود إلى عام 2012.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN"، "الوساطة لم تساعدني في دخول المجال ودرست الدراما".

وأضافت : "كنت لا أشرب قهوة أو نسكافية أو أي شيء، وكنت بشرب شاي أخضر بالعافية، ولكن دلوقتي بقيت بشرب عادي، من يد زوجي سامح حسين"، موضحة أنها ارتبطت بحسين بعد فترة خطوبة وصلت لـ10 شهور.

وعن زوجها قالت: "سامح حسين يتسامح في حقه كثيرًا جدًا، ويحب قاعدة يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم".

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وعن شخصية زوجها في المنزل قالت السيناريست وسام حامد: "شخصية زوجي مختلفة تمامًا عن دور رمزي في مسلسل رجل وست ستات".

وقالت حامد إنها كانت تحضر بروفات المسرحيات مع زوجها وكانت تعترض على عمله بالمسرح: "مكنتش حابة إنه يمثل في المسرح، لأني شايفة إن الفنان يروح المسرح كل يوم بيكون شيء مرهق".

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