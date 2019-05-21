"البلوزة الكتان والجيب الواسعة" لإطلالة أنيقة وحركة سلهة خلال الصيف

بيروت - لايف ستايل
فى الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة تكون للأناقة حسابات مختلفة، يأتى على رأسها حرية الحركة والأقمشة التي تطرد الحرارة بعيدا عن الجسم ولا تتسبب فى التعرق أو الحساسية وتكون الأنماط العملية التى تناسب جميع الأوقات الصباحية هى:
- موديلات الجيبات الواسعة البلسية مع فتحة من أحد الجوانب من الأنماط العملية الأنيقة، خاصة لو ارتديت مع بلوزة من خيوط الكتان.
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- جيب من اللون الأوف وايت مع أحد موديلات الجينز بسط التصميم، وتكون جميع مكملات الموضة الجلدية من اللون الهافان تعتبر إطلالة خفيفة وأنيقة فى نفس الوقت.
- الجيب المنقوشة بالألوان المبهجة مع أحد موديلات الفيست الجينز من الأنماط الأنيقة التى يمكنها أن تكون مناسبة للشاطئ أو الخروجات الصباحية.
- الجيب الجيل تظهر موضة هذا الصيف فهى أنيقة ومريحة ومتعددة الألوان، حتى تجد كل فتاة مايتناسب مع إطلالتها اليومية.
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