العمر بدأ بعد الـ80.. "حققت حلمها وبقت عارضة أزياء"

هل فكرتِ يوما في تغيير مجال عملك، وباللغة الدارجة "شيفت كارير"، ولم تهن عليكِ تلك السنوات التي لا تتعد العشر، واعتبرتِ أنها خبرتك في مجال العمل، وهل كان الأمر صعبا حد عدم اتخاذ القرار؟، ربما هو كذلك بينما الفتاة في مرحلة تكوين مستقبلها، ولكن بيت هاويت قررت أن تفعل أخيرا ما يحلو لها دون تفكير.

غيرت مجال عملها، بل وعلى حد قولها بدأت حياة جديدة بعد عمر الـ80، وحققت حلمها أخيرا في أن تصبح عارضة أزياء، وتحققت الأمنية المتكررة كل عام.

عقدها كان مع شركة "MOT Models"، والتي قررت أن تكون هي وجهتها في عرض الأزياء، بعد أن كانت تعمل كأستاذة ولكنها تقاعدت عن العمل قبل 10 سنوات.

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وصفت بيت شعورها بمجال عملها الجديد وتحقيق حلمها، "هذا أمر لا يوصف ولا يصدق.. لطالما كان حلمي أن أصبح عارضة أزياء، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأدخل هذا المجال في هذا العمر".

فبدلا من الحياة الهادئة البعيدة عن صراعات الحياة، قررت أن تبدأ حياة أكثر تعقيدا، "لم يكن العمر أبدا هاجسا بالنسبة لي، فأنا أعيش اللحظة، وها أنا الآن أفتح صفحة جديدة في كتاب حياتي"، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت هويت إلى أنها انتظرت تحقيق حلمها تقريبا 69 عاما، حيث كانت تحلم منذ شبابها، بأن تصبح عارضة أزياء، حيث قالت "حلمي هذا بدأ عام 1950، أي أنه تحقق بعد نحو 69 سنة من الانتظار".

يشار إلى أن ارتفع عدد عارضات الأزياء، اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما، خلال أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس الأخيرة، حيث زاد العدد من 5 فقط في 2016 إلى 27 في 2018.

وتبلغ أكبر وأقدم عارضة أزياء في العالم من العمر 90 عاما، وتدعى دافني سيلفي وتتحدر من العاصمة البريطانية لندن.

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