طريقة طبخ الكبدة والحلويات

تعتبر أكلة الكبدة والفشة من الأكلات الشعبية المحببة لدى المصريين والتي يفضل البعض تناولها في المنزل حرصًا على النظافة والطهي الجيد، لكن تحتار ربات المنزل في طهيها ومنحها النكهة التي تقدمها بها المطاعم الشعبية، تعلمي طهي الكبدة والحلويات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المكونات - كبدة - حلويات - كلاوي - فشة مسلوقة - ثوم - سمنة - عصير ليمون - فلفل حار ورومي (حسب الرغبة) - زيت - بهارات Advertisements - جوز الطيب مبشور ناعم - زنجبيل ناعم - ملح - فلفل أسود - بقدونس مفروم طريقة التحضير * قطعي الحلويات وشوحيها في الزيت والسمن على النار * أضيفي الكلاوي المقطعة ثم الفشة المسلوقة ثم الكبدة المقطعة وقلبي * أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأخضر الحار والرومي المقطعين * أضيفي التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون * قدمي الكبدة والحلويات مع البقدونس المفروم ​

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