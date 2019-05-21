المسحب هو طريقة سورية لتقديم الدجاج، بالتتبيله المميزة وذات النكهه الشديدة، لذلك فنقدم لك طريقة عمل الدجاج المسحب بطريقة سريعه وسهلة. المكونات دجاجة كاملة مخلية بصل عود روزماري زعتر كرفس ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة" جزر مبشور Advertisements طريقة التحضير تغسل الدجاجه المخلية جيدا وتنقع في الماء والخل والليمون. في الكبة يفرم البصل والروزماري والزعتر، والملح والفلفل الاسود. يغسل الدجاج ويتبل بالمزيج السابق. تلف الدجاجه جيدا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات. تخرج الدجاجة من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع شرائح وتقدم مع الارز بالخضار او البطاطس البورية. ​

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