طريقة عمل الدجاج التندوري

يشتهر الطعام الهندي بكثرة في البلاد العربية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص بسبب كثرة البهارات الموجودة به، المشهورة به الهند، ويعد الدجاج التندوري من أهم الأطباق الرئيسية فى الهند وذلك لأنه يتميز بسرعة تحضيره.

طريقة عمل الدجاج التنندوري

المكونات

عدد2 ليمون

4 ملاعق صغيرة من البابريكا.

2 بصل أحمر

أوراك دجاج ،أو دجاج كاملة

1/4 كوب زيت النباتى

كوب زبادى

شرائح من الزنجبيل الطازج.

ثوم مطحون

ملعقة صغيرة من بهارات الهندية.

1 معلقة كمون مطحون

¼ ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة فلفل الأحمر الحار

ملح

طريقة عمل دجاج تندوري

- ضعى البهارات فى إناء عميق ثم ضعى البابريكا واخفقى جيدا

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- ضيفى الزبادى والثوم والكمون ثم ضيفى شرائح الزنجبيل

- ضعى الكركم والفلفل الأحمر، واخفقى الخليط كله جيداً حتى ينسجم سوياً، ثم ضيفى الليمون والملح.

- احضرى الدجاج ويفضل الأوراك، قومى بعمل فتحات فى الأوراك

- ضعى الأوراك فى الخليط للتدبيل لمدة تتراوح من 6إلى 7 ساعات

- ادهنى صينية الدجاج بالزيت قبل وضع الدجاج بها.

- قومى بإشعال الفرن قبل إدخال الدجاج، ولكن ينصح أن تكون النار متوسطة حتى ينضج الدجاج جيدا من الداخل، ثم ضعى الدجاج فى صينية.

- بعد 10 قومى بقلب الدجاج على الناحية الثانية حتى يصبح لونه ذهبى محمر

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