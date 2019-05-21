مدرسة راهبات تنظم حفل إفطار للطالبات: درس وحدة وطنية

لتأكيد معاني الوحدة الوطنية بين الطالبات، أقامت مدرسة الراهبات نوتردام أحمد سعيد بالعباسية، حفل إفطار على طريقة "dish party" داخل أسوار المدرسة.

بشعلة من النشاط، وحالة من الفرحة، استقبلت هانيا هاني، طالبة بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة، يوم الإفطار الجماعى، واعتبرته مناسبة سارة لرؤية صديقاتها: "من ساعة ما أخدنا الإجازة إحنا مش عارفين نشوف بعض ونتجمع خالص، المدرسة قدرت إنها تجمعنا، وكان يوم حلو جدا، رجعنا منه في قمة السعادة".

ورق عنب، سمبوسك، جلاش، مشاوى، محاشى، مائدة متنوعة الأصناف، زينتها الطالبات بالوجبات الشهية، وأوضحت هانيا: "شارك خلال اليوم ما يقارب من 60 طالبة، سواء من المسلمين أو الأقباط، كلنا كنا سعداء، من ساعة ما دخلنا المدرسة واحنا مش حاسين بأى فرق بين مسلم ومسيحي فى المعاملة، بالعكس هما بيشاركونا فى احتفالاتنا واحنا بنشاركهم، إحنا مبسوطين، لأن دى أول مرة المرحلة بتاعتنا تعمل حفل إفطار جماعى".

"دي عادة"، كلمات أزبيل موسى بطرس، مديرة المدرسة، ومنظمة الفعالية بنبرة تملأها الفرحة للتعبير عن سعادتها بمشاركة الطالبات من المدرسة فى الإعداد لهذه المناسبة: "إحنا بنوفر لهم المكان الآمن، وهما اللى بيجهزوا الوجبات بنفسهم مع أولياء أمورهم فى البيت، وده بيخليهم يرتبطوا بالمدرسة أكتر ويحبوها، ويفصلوا من حالة الانضباط اللى بتكون موجودة فى المدرسة ولو ليوم، إحنا عندنا قوانين فى المدرسة وبنحاول إننا نتبعها، وده سر تميزنا".

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وحسب "أزبيل"، فإن المدرسة تنظم حفلات إفطار متعدّدة خلال الشهر: "عملنا يوم لطالبات المرحلة الإعدادية ولأولياء الأمور، وهنظم يوم للمرحلة الثانوية ويوم للطالبات الخريجات، ويوم لهيئة التدريس".

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