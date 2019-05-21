الامارات | «التصميم للأمل».. يدعم أحلام فتيات المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «التصميم للأمل».. يدعم أحلام فتيات المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، اختتمت فعاليات النسخة السادسة للمعرض الخيري السنوي «التصميم للأمل»، الذي نظمه نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري، دعماً لحملة «حجوزات 2030»، التي أطلقتها أخيراً «دبي العطاء»، بهدف توفير فرص التعليم والتأهيل المناسبة للأطفال والشباب المستفيدين من دعم المؤسسة، بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل، ويؤمن لهم فرص العمل التي يحلمون بها، ويعينهم على أن يكونوا أشخاصاً نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، إضافة إلى دعم حملة ثورة إعادة تأهيل مهارات 15 مليون شخص في البلدان النامية بحلول عام 2021، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيتم تخصيص ريع المعرض بالكامل لمصلحة حملة «حجوزات 2030»، وذلك ضمن تبني «مبادرة المنال الإنسانية» لمهنة «التعليم» كواحدة من المهن التي تحلم بها مستقبلاً كثير من الفتيات المستفيدات من الحملة.

تشكيلة متنوعة

شاركت في النسخة السادسة للمعرض 33 مصممة أزياء ومجوهرات، واشتمل على تشكيلة متنوعة من أرقى العبايات والفساتين والقفاطين التي تبرعت بها المصممات الإماراتيات، وعُرِضت بأسعار مخفضة عن قيمتها الحقيقية، إضافة إلى تشكيلة من المجوهرات لمصممات إماراتيات، لاقت إقبالاً لافتاً من الزائرات من مختلف الجنسيات، بحضور جهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات، وعدد من سيدات المجتمع، وعضوات نادي دبي للسيدات، وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الاجتماعيين.

مسؤولية مجتمعية

وتأتي مشاركة نحو 28 مصممة ودار أزياء إماراتية، إضافة إلى خمس مصممات مجوهرات في إطار المسؤولية المجتمعية لنادي دبي للسيدات، وشراكته الاستراتيجية مع دبي العطاء، الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات من خلال تمكين الأطفال والفتيات تعليمياً عبر حملة «حجوزات 2030»، التي تأمل «دبي العطاء» من خلالها التأثير في نظرة الأشخاص للأعمال الخيرية، لاسيما في مجال الإسهام في توفير التعليم السليم للأطفال والشباب، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية في المستقبل.

أحلام الفتيات

وقالت لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات: «نتطلع لتحقيق أحلام الفتيات في أن يصبحن معلمات في عام 2030 ضمن الفكرة التي تستند إليها حملة حجوزات 2030 لـ(دبي العطاء)، التي يدعمها معرض التصميم للأمل في نسخته السادسة هذا العام»، مشيرةً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، لتعليم الفتيات عبر مبادرات متنوعة، منها حملة «لتعلميها»، التي أطلقتها مبادرة المنال الإنسانية عام 2017، ودعم مهنة التعليم ضمن حملة حجوزات 2030 لـ«دبي العطاء».

وأكدت أن الهدف من المعرض ليس فقط دعم تعليم الفتيات وما له من أثر مستدام، بل السعي لضمان مهنة مستقبلية تشكل إضافة نوعية للفتيات المستفيدات من الحملة، لما لهذه المهنة من رسائل قيمية وتربوية، وكون التعليم ركيزة أساسية لنهضة الأمم والشعوب.

شكر للمصممات

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وأعربت لمياء خان عن شكرها لكل المصممات ودور الأزياء الإماراتية التي شاركت في النسخة السادسة لمعرض «التصميم للأمل»، خصوصاً المصممات اللواتي حرصن على المشاركة فيه سنوياً، كما تقدمت بالشكر لمصممات المجوهرات اللواتي انضممن إلى المعرض هذا العام، وحرصهن على الإسهام في هذا العمل الخيري، ما يعكس الدور الإنساني للمرأة الإماراتية وعطائها المتواصل، وحرصها على الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمعات الفقيرة من خلال تمكين الشباب والفتيات تعليمياً.

وأضافت أن نادي دبي للسيدات، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مستمر في دروب العمل الإنساني والاجتماعي، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، مؤكدةً أن معرض «التصميم للأمل» بابه مفتوح لجميع محبي العمل الخيري، للإسهام في إحداث فارق في حياة العديد من الفتيات اللواتي يواجهن واقعاً مؤلماً وظروفاً معيشية صعبة.

مشاركة مميزة

شاركت في نسخة العام الجاري 28 مصممة ودار أزياء إماراتية، هي: 1001، زرينة، داس كوليكشن، بنت ثاني، ذا كازنز، سلوتشيز، ديزاينرز إمباير، موزة كوليكشن، حصة فلاسي، لَمسَتي، نفس، كي بي تي كونسيبت، إم تي، شذى عيسى، إلنا لاين، مونوار، آي آم مي، تمارا القباني وإندماج، فاري، سلمى بن عمر، إبريز كوتور، فيز بوتيك، بي يو، هدى النعيمي، نابرمان، بوزاراتزي، هدب كوليكشن.

كما شاركت في المعرض خمس مصممات ودور مجوهرات، هن: حصة العبدلله، سارة القرق، نورة شوقي، عائشة بن كلي، ودار قافلة.

لمياء عبدالعزيز خان: «المعرض يعكس اهتمام سمو الشيخة منال بنت محمد بتمكين الفتيات تعليمياً».

33

مصممة أزياء ومجوهرات شاركن في الحدث.

28

مصممة ودار أزياء إماراتية في الفعالية.