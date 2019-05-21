الامارات | محمد بن زايد خلال لقائه الإعلاميين: الإعلام شريك أساسي في منظومة التنمية الوطنية الشاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد خلال لقائه الإعلاميين: الإعلام شريك أساسي في منظومة التنمية الوطنية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة ونهضتها وتطورها. وقال سموه إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تنظر إلى الإعلام بمختلف أنواعه شريكاً أساسياً في منظومة التنمية الوطنية الشاملة، وتقدم له الدعم الكامل للقيام بدوره في المجتمع.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، يرافقهم وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ أن العمل الإعلامي رسالة قبل أن يكون مهنة أو وظيفة، لأنه يتعامل مع عقول الناس وأفكارهم وتوجهاتهم، وبالتالي فإن التعامل مع الكلمة سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية يجب أن يكون بمسؤولية وحس وطني يعلي من المصلحة العليا للوطن، ويضعها في مقدمة الأولويات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواكبة وسائل الإعلام المحلية التطور التكنولوجي الكبير في المجال الإعلامي في العالم حتى تكون قادرة على القيام بدورها الوطني المنوط بها بفاعلية واحترافية ومهنية، والاهتمام بإعداد كوادر إعلامية وطنية لديها المهارات والإمكانات التي تؤهلها للمنافسة والارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في تعريف العالم بالمنجزات الحضارية للدولة على المستويات كافة، ورفد القوة الناعمة الإماراتية بمزيد من عناصر القوة والتأثير.

ودعا سموه الإعلام الوطني إلى إبراز مسيرة التنمية الوطنية وتعميق القيم الإيجابية التي تحث على البناء والتطور والابتكار والمنافسة والتطلع بثقة إلى المستقبل، بجانب الاهتمام بالتراث الوطني وإبقائه حياً في عقول الأجيال، كونه مصدراً من مصادر الهوية والاعتزاز الوطني.