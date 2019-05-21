الامارات | منصور بن محمد يكرّم الفائزين في جائزة دبي للقرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يكرّم الفائزين في جائزة دبي للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل ختام جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للدورة «23» لعام 1440هـ/‏‏2019، الذي أقيم بمقر المسابقة القرآنية الدولية في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي، وتم خلاله تكريم شخصية العام الإسلامية الأستاذ جمعة الماجد، وتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، والمتسابقين المشاركين في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

- اختيار جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية.

وألقى نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدكتور سعيد عبدالله حارب كلمة الجائزة قال فيها: «لقد وفق الله تعالى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي ومؤسس الجائزة، لإنشاء هذه الجائزة المباركة تشجيعاً منه لأبناء المسلمين عامة للإقبال على هذا الكتاب الخالد وحفظه والتنافس فيه. ولقد نجحت هذه الجائزة في تحقيق أهدافها السامية إلى أبعد غاية ومدى بفضل الله تعالى، ثم بدعم واهتمام من قيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام».

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وأضاف حارب أن الجائزة «دأبت على أن تختار كل عام شخصية إسلامية تكرمها، ويشرفنا في هذا العام اختيار جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية للدورة 23، الذي اشتهر في مجال عمل الخير ورفد المجتمعات بسيل من هذه الأعمال الكريمة التي قدم من خلالها كثيراً من جهده وماله في مساعدة أهل الحاجة في داخل الدولة وخارجها».

وتابع الحضور فيلماً تسجيلياً عن شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة، ثم استمع الحضور الى كلمة شخصية العام الإسلامية التي ألقاها جمعة الماجد، وقال فيها: «أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسس لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. لقد كانت لفتة كريمة من سموّه لتشجيع العالم الإسلامي على حفظ القرآن الكريم وتلاوته ونشر مبادئه السمحة، وبفضل دعمه المستمر أصبحت الجائزة عالمية، يجوب صداها كل أصقاع الأرض، وتقدم سنوياً كل جديد، وترسخ مبادئ ديننا الحنيف، التي تؤسس للتسامح والحب والتعاون (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)».

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم، وهم الأول معاذ محمود عامر من ليبيا، الثاني مكرر أحمد عشيري من المغرب، الثاني مكرر إبراهيم معاذ من النيجر، الرابع أحمد بشير عدين من الولايات المتحدة، الخامس أيمن بن أحمد شكري من تونس، السادس عمر أحمد حسن أغا من سورية، والسابع مكرر عبدالعزيز شوكري من الجزائر، والسابع مكرر أحمد محمد إبراهيم من كينيا، والسابع مكرر عبدالله خليفة إبراهيم من البحرين، والسابع مكرر عبدالله بن أحمد بن عبدالكريم السعوي من السعودية، وبعدها تم تكريم جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية مع سمو راعي الحفل بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة. وحضر الحفل كل من الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، ورئيس وأعضاء لجان تحكيم المسابقة الدولية، والمتسابقين ومرافقيهم، كما حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكبار الشخصيات، ورعاة فعاليات المسابقة الدولية، والجمهور المتابع لفعاليات الجائزة.