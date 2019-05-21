الامارات | خشبة «دبي أوبرا» تستعد لمسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خشبة «دبي أوبرا» تستعد لمسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد خشبة مسرح «دبي أوبرا» لاستقبال العرض الموسيقي الأشهر عالمياً «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، الذي تألق على مسارح برودواي طوال 30 عاماً، ومن المقرر أن ينطلق للمرة الأولى في الشرق الأوسط في 16 أكتوبر المقبل، ويستمر لفترة محدودة.

وسيكون الجمهور على موعد مع عرض ساحر بمشاركة طاقم من 130 شخصاً بين ممثلين وأعضاء فرقة الأوركسترا، بما في ذلك الأداء المذهل لشخصية الشبح التي سيلعب دورها أحد ألمع الأسماء في عالم المسرحيات الموسيقية، الممثل جوناثان روكسماوث.

وأعلنت مجموعة «برودواي إنترتينمنت» و«دبي أوبرا» عن طرح خصم حصري على تذاكر حضور العرض الموسيقي المسرحي الشهير «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك لفترة محدودة مدتها أسبوعان اعتباراً من 21 الجاري ولغاية 3 يونيو.

وفضلاً عن المشاهد الفريدة وتصاميم الرقصات المميزة والأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، وتنفرد جولة «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» الدولية في دبي بتجهيزات إضاءة متطورة ومؤثرات بصرية خاصة يتم استخدامها لأول مرة في المنطقة ليحظى الجمهور بعرض ساحر يخطف الأنفاس.

وتضمّ المسرحية مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، بما في ذلك «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» و «ثينك أوف مي» و«ميوزك أوف ذا نايت». وحققت النسخة الأصلية للمسرحية أفضل المبيعات حول العالم، حيث بيع منها أكثر من 40 مليون نسخة. كما حظيت بما يزيد على 70 جائزة مسرحية مرموقة، بما في ذلك سبع جوائز «توني» على مسرح «برودواي» وأربع جوائز «أوليفر» على مسرح «ويست إيند».

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وسينطلق عرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي بالتعاون بين مجموعة «برودواي إنترتينمنت» و «دبي أوبرا» بتاريخ 16 أكتوبر، برعاية «دو لايف». ويتوفر خصم حصري بنسبة 25% على جميع تذاكر الدرجة الأولى من 21 مايو إلى 3 يونيو باستثناء الحجوزات لأيام الجمعة.

- الجمهور على موعد مع عرض ساحر بمشاركة طاقم من 130 شخصاً بين ممثلين وأعضاء فرقة الأوركسترا.

30

عاماً متواصلة استمر

عرض العمل على

مسارح برودواي.