آخرهن شيرين رضا.. السخرية من الفنانات "سلو" رامز في الشلال

في مقدمته اليوم خلال برنامج المقالب "رامز في الشلال"، قال رامز جلال عن شيرين رضا "ملكة جمال سن اليأس"، وهو ما يعتبر سخرية واضحة من جمال شيرين رضا رغم كبرها في السن، وأكمل ساخرا من أدوارها وطريقة تمثيلها "بطلة العالم في المراهقة المتأخرة".

شيرين رضا لم تكن الممثلة الأولى التي تتعرض للسخرية بسبب البرنامج سواء من متابعيه، أو من رواد "السوشيال ميديا"، أو من رامز جلال نفسه خلال المقلب.

حواجب فيفي عبده

استهل رامز حلقات برنامجه الرمضاني بالسخرية من فيفي عبده على عدة أصعدة، أولها السخرية من وزنها، ومن مهنتها حيث قال عنها "انتي ياما شفتي معانا أهوال ووسطك لسه شغال"، وسخر رواد "السوشيال ميديا" من اختفاء حواجبها عقب سقوطها في المياه، وكان هو الترند الأبرز حينها.

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وزن شيماء سيف

لم يتحدث رامز جلال عن شيماء سيف خلال حلقة برنامجه مثلما تحدث عن وزنها الزائد، حتى أنه عندما التقاها في نهاية حلقته طلب منها أن تسامحه على مقدمته لها في البرنامج، مؤكدا أنه لم يقصد أي إساءة، فقال عنها "التخن ميزة والرفع خيبة.. ده دستور النجمة ضيفتنا، ضيفتنا هي نشويات الفن ودهون الدراما شيماء سيف، مين اللي بتاكل كشري في رغيف، مين اللي المفروض تشتغل شيف، مين اللي كرشها شبه التكييف"، وقال عند لقائها بالفيل "لقاء الكناتر".

صوت سلوى خطاب

كانت تيمة حلقة سلوى خطاب هو صوتها، وأرجع رامز جلال نبرة صوتها الأجش إلى كثرة تدخينها، وحملت حلقات برنامجه عبارات ساخرة منه والتي كان من بينها، "وهي بتكلم في بجعة بتنادي على ولادها هي غالبا ناشرة على أحبالها الصوتية غسيل"، كما قال عند سماع كحتها، "ده في دواليب بتتحرك في صدرها جوا".

ذراع شذى حسون

بمجرد نزولها من الطائرة، بدأ رامز جلال في السخرية من ملابسها الرياضية تارة، وشكل جسمها تارة أخرى، وخاصة ذراعها، فقال عنه "إيه الذراع ده يا شذى.. وإيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخذ"، ولم يكتف بذلك بل أكمل سخريته منها، "هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاذ لوحديها".

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