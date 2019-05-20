قالت الفنانة ناهد السباعي، إن بيت خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، يعتبر بمثابة "البيت الكبير"، الذي يستضيف كل التجمعات العائلة، وذلك خلال فقرة "صورة وتعليق"، من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس".
وعلقت السباعي، على صورة الفنانة إيمي سمير غانم، قائلةً: "ناجحة جدًا وموهوبة جدًا كممثلة كوميدية".
وعن صورة المخرجة إيناس سيف، قالت: "بتصعب عليّ جدا، ومفيش قضية بترفعها إلا وبتخسرها لأنها في منتهى السذاجة، ومفيش حد بيحبها وعملت مشاكل مع كل الناس، وعملت معايا مشاكل، وكنت بتخانق معاها وبشد في شعرها، وماما قالتلي دي مخرجة مينفعش".
وعن خطيبها السابق محمد عبد ربه، قالت "ناهد": "ربنا يسعده ويبعده عني".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي عن خطيبها السابق: "ربنا يسعده ويبعده عني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.