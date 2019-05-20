ناهد السباعي عن خطيبها السابق: "ربنا يسعده ويبعده عني"

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن بيت خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، يعتبر بمثابة "البيت الكبير"، الذي يستضيف كل التجمعات العائلة، وذلك خلال فقرة "صورة وتعليق"، من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس".

وعلقت السباعي، على صورة الفنانة إيمي سمير غانم، قائلةً: "ناجحة جدًا وموهوبة جدًا كممثلة كوميدية".

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وعن صورة المخرجة إيناس سيف، قالت: "بتصعب عليّ جدا، ومفيش قضية بترفعها إلا وبتخسرها لأنها في منتهى السذاجة، ومفيش حد بيحبها وعملت مشاكل مع كل الناس، وعملت معايا مشاكل، وكنت بتخانق معاها وبشد في شعرها، وماما قالتلي دي مخرجة مينفعش".

وعن خطيبها السابق محمد عبد ربه، قالت "ناهد": "ربنا يسعده ويبعده عني".

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