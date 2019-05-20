قيمةُ أقراط كيت ميدلتون تصدمُ معجبيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في صورٍ صادرة عن قصر كينسينغتون أثناء زيارة لمعرض تشيلسي للزهور، ورغم أناقتها، إلا أنها صدمت متابعيها بأقراطها، التي لم تكن من الإرث الملكي وإنما زوجًا من إكسسوارات أكسوريز بقيمة 10 دولارات.

وهي ليست المرة الأولى التي تصدم فيها الدوقة العالم بمجوهراتها رخيصة الثمن، ففي عام 2013، أبهرت كيت في عرض "مانديلا: مسيرة طويلة إلى الحرية"، متابعيها بثوبٍ من تصميم رولان موريه، ارتدته مع قلادةٍ يبلغ ثمنها 25 دولارًا من العلامة التجارية زارا.

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وفي عام 2016، ارتدت والدة الثلاثة أطفال، زوجًا من الأقراط من العلامة التجارية "سورو" في زيارة رسمية إلى كندا، حيثُ أثارت انتباه المعجبين بفستانها الجميل ذي اللون الأحمر الغامق، مع تلك الأقراط والتي تبلغ قيمتها 165 دولارًا.