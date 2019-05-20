أزياء تناسبك وصغيرتكِ بذات الوقت.. ما رأيكِ بخوض التجربة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنجذب الأم كالعديد من الأمهات لأزياء تناسبها وتناسب ابنتها الجميلة بذات الوقت، فتشعر الاثنتان بالتميز عندما ترتديان ملابس بذات التصميم.

حول ذلك، تتحدث خبيرة الأزياء المصممة السعودية منيرة شهري بقولها: "الأم هي مصدر الأنوثة الأول لابنتها، فالطفلة الصغيرة تحب والدتها وتراها أجمل النساء وتحاول تقليدها في كل شيء".

وتضيف شهري أن من أهم ما تقلد البنت أمها هو اللباس حتى تشعر أنها جميلة كوالدتها، ولهذا يفضل أن تحاول الأم أن تجمع بين إحدى قطع أزيائها وملابسها مع ابنتها.

كما يجب أن تكوني ذات ذوق رفيع، وتختاري ما يناسبك كأم ويناسب طفلتك كفتاة صغيرة في آن واحد، حتى لا تتعرضي للانتقاد من الآخرين.

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