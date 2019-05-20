إلهام شاهين تحصد الإعجاب بعد ارتداء قفطان مغربي يليق بشهر رمضان

أطلّت الفنانة والممثلة المصرية إلهام شاهين، خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" بالقفطان المغربي، وقد نال اختيارها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها أنيقة ومميزة وتليق بالشهر المبارك.

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وارتدت الفنانة القفطان المغربي باللون الزهري، ما أعطاها رونقًا لطلتها الباهرة في البرنامج الذي يعُرض على قناة "القاهرة والناس" والذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة.

وتفضل النساء شهر رمضان المبارك، أن يرتدين ويتزين بالأزياء التقليدية العربية حتى تصبحن ملكات على عرش الأناقة، ومن أكثر الأزياء التقليدية جمالًا هو القفطان المغربي الذي يزيد بجماله لمسة أنيقة على تفاصيله المحتشمة ورزانته وفخامته العالية، وتختار النجمات المغربيات وأيضا العربيات القفطان في الكثير من المناسبات العالمية والعربية، حيث ارتدت العديد منهن القفطان المغربي الأصيل بموديلات عصرية تحاكي ذوق المرأة العربية.

وأطلت مجموعة من الإعلاميات والنجمات والمطربات بالقفطان المغربي في أحدث مناسبات رمضان، حيث اختارت كل من الإعلامية لجين عمران والنجمة ميساء مغربي القفطان المغربي في حفل سحور في بيتها، كما اختارت الإعلامية مهيرة عبد العزيز قفطان مغربي جذاب من تصميم سلمى بن عمر في الإفطار السنوي لسمو الشيخ محمد بن راشد.

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وأصبح القفطان المغربي خلال السنوات الأخيرة الماضية، علامة فارقة في أزياء شهر رمضان المبارك لدى النجمات والمشاهير وسيدات المجتمع الراقي، حيث ارتدت العديد منهن القفطان في سحورات وفطورات شهر رمضان.

ويعتبر القفطان المغربى من أقدم الملابس التراثية التقليدية المغربية، كما يعد رمزا للثقافة والإبداع والفن، إذ يعود ظهوره إلى العصر المريني ثم العصر السعدي وخاصة في عهد السلطان المغربي احمد المنصور الذهبي، ثم انتشر في الأندلس حسب بعض الباحثين، بفضل موسيقي "زرياب" في بداية القرن التاسع، وكان أول ظهور للقفطان في المدن المغربية المعروفة كفاس، تطوان، الرباط.

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