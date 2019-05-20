ناهد السباعي: "جوزي لازم يكون بيقبض أكتر مني.. والمهر مش لازم يبقى كبير"

ردت الفنانة ناهد السباعي، على سؤال طرحته عليها الإعلامية بسمة وهبة، بشأن ما إذا كان المال أهم شيء في حياتها، خلال حوارها معها ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونفت ناهد، أن يكون المال أهم شيء في حياتها، قائلةً: "الفلوس مش أهم حاجة في حياتي، لا كنت كده، ولا حتى عيلتي كانت كده".

وأضافت أن جدها النجم الراحل فريد شوقي عندما امتلك مبلغًا من المال قدره 14 ألف جنيه، اعتبر أنه مبلغ كبير، وهو ما يدل على أن المال ليس أهم شيء تفكر فيه عائلتها.

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وتابعت: "ماما علمتني إن جوزي لازم تكون مهنته بتجيب فلوس أكتر ما مهنتي بتجيب لي ومش مهم المهر يكون كبير".

وأشارت إلى أنها شاركت في التمثيل بأفلام قصير، لافتةً إلى أن هذا النوع من الأفلام لا يحصل فيه الفنانون على أجور كبيرة.

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