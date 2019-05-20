شيخ الحارة يرسل القبلات لـ ناهد السباعي.. وبسمة وهبة: "يا أبو عين زايغة"

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها مرتبطة للغاية بوالدتها، مشيرةً إلى أن ذلك يعد من أهم أسباب عدم زواجها حتى الآن.

وأضافت السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحديدًا بفقرة "شيخ الحارة"، أنها ووالدتها اتفقتا على تبني طفل إذا لم تستطيعا أن يفترقا: "مش بفهمها، ومرة قالتلي يا تخلفي وتجيبي عيال أو تجيبي كلاب".

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وتابعت: "لما اتجوزت محامي كنت بنام في النص، لما اتولدت ماما عملت سريرها مترين عشان أنام جنبها".

وتعرضت السباعي، لموقف محرج على الهواء، بعدما أرسل لها "شيخ الحارة" القبلات، قائلًا: "بحبك"، لتمازحه بسمة وهبة، قائلةً: "يا أبو عين زايغة".

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