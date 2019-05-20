ناهد السباعي عن طلاقها في يوم زفافها: "غلطنا في بعض.. لكن ميقدرش يضربني"

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن سبب انفصالها من زوجها في ليلة زفافهما، نافيةً أن يكون قد تطاول على والدتها.

وأضافت السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "محصلش تطاول على والدتي، ولا حد يقدر، لكن اللي حصل إن في خناقة حصلت قدام والدتي في الشارع، واتضايقت إن ده حصل قدامها ومكنش ينفع تشوف ده، وكانت المشكلة بعيدة عن ماما وعني ومحدش كان بيعاكسني".

وأكدت أن طليقها رجل طيب، وأن أهلها كانوا متمسكين بها حتى لا يحدث الانفصال في ليلة الزفاف.

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وأشارت إلى أن أهل طليقها حاولوا عدم إنهاء العلاقة بينهما خوفًا من كلام الناس، لكنها رفضت محاولاتهم: "أنا جريئة جدًا، وبيهمني كلام الناس ومنظري ومنظر عيلتي، لكن مقدرش أبني سعادتي وراحتي بقية حياتي عشان كلام ناس".

وواصلت: أنها كانت مخطوبة لطليقها لمدة 5 أشهر وكانا مرتبطين لمدة 5 سنوات قبلها: "والدته ووالده قالوا لي عدي الليلة دي ومترجعيش ليه بعدها عشان سمعتك وإحنا بنحبك".

وأتمت: "عمره ما مد يديه عليّ ولا حد يقدر يمد يده عليّ أو "يضربني"، واتخانقنا وغلطنا في بعض كتير وبنرجع نتصالح وحصل تطاول لفظي منه ومني".

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