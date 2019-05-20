اقتني ساعات يد ذهب بتصاميم مميّزة وراقية

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القاهرة - لايف استايل
جمعنا لك سيدتي مجموعة من صور لـ ساعات يد ذهب مرفقة بحزام باللون الأحمر لتتألقي بها خلال يومياتك وفي مناسباتك المهمة.
الساعات الذهب والألماس أكبر صيحات الموسم
Bulgari:
الساعات الحمراء المميزة هي من أهم الدور العالمية المختصة، حيث تعكس تنوعاً جميلاً ومميزاً وراقياً، وأهمها من تصاميم بولغاري وكارتييه وشوبارد وغيرهم.
شوبارد تعيد إحياء أول سوار لساعتها الرمزية
Chopard:
نصائح خاصة:
نسقي هذه الساعات اللافتة مع فساتين سهرة محايدة اللون لكي تسلطي الضوء على جماليتها.
تعرّفي إلى مجموعة ساعات Forever Fendi الجديدة
يمكنك أن تعتمدي هذه التصاميم بأسلوب عصري خلال النهار مع جينز وسترة بليزر.
Roger Dubuis:
ساعة من Roger Dubuis
ساعات مزينة بالجلد الأسود
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أجمل الساعات المُرصّعة بالماس من الدور العالمية
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