قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها من أقارب المطرب الراحل محمد فوزي، مشيرةً إلى أنه خال والدتها: "لما بشوفه في الحلم مش بخاف، لكن لو شفت حد تاني بترعب".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدها وشقيقها دائمًا ما يزورونها في أحلامها: "بقولهم ادوني أمارة، وأخويا صوره مالية البيت، ولما واحدة منهم تقع بنعرف إنه عاوز يقولنا حاجة، ولما بنكلمه بيرد".
وتابعت، أن رسالة أخيها الراحل إليها كانت سبب إلغاء زفافها وانفصالها عن زوجها في نفس اليوم: "قلت يا رب أنا مش عارف آخد قرار، ومش عارفة أروح الفرح ولا لأ، لكن بنت أخويا كلمتني وقلتلها عاوزة أخلف بنت حلوة، لكن بعتتلي صورة على الواتس آب، وايديها كانت ملسوعة وكلمتها تاني مردتش".
وأردفت: "لما بصيت على الصورة، قلت إن دي رسالة من أخويا ومش هكمل الفرح، أنا بكلم الميتين".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: "بكلم الميتين.. ورسالة شقيقي الراحل وراء إلغاء زفافي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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