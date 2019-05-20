ناهد السباعي عن أزمة فستان مهرجان بيروت: زعلت من الصحفيين.. محدش نبهني

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن فيلم "يوم للستات" و "حرام الجسد" أفضل فيلمين في مسيرتها الفنية، مؤكدةً أنها لم تقدم أي مشاهد جريئة في مشوارها الفني.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وتحديدًا في فقرة "يمين ولا شمال"، أنها فوجئت بتعرض فستانها للقطع في مهرجان بيروت للسينما: "زعلت من الصحفيين لأن محدش منهم قالي إن الفستان اتقطع".

وتابعت: "شرابي بان، وأكيد مكنتش أحب أبينه، وقبل ما أنزل ماما ربطت الفستان بدبوس"، لترد عليها بسمة وهبة ممازحة إياها وقالت: "هو الدبوس بيستر يا ناهد".

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وواصلت: "والله ما كنت أعرف إن ده هيحصل، أنا لو لابسة عريان من فوق مينفعش يبقى عريان من تحت، العري مش شياكة، العري مبقاش مميز على الريد كاربت، لأن الناس كلها بقت تلبس عريان، لكن ممكن ألبس فستان غريب عشان أجذب الانتباه".

وفي نفس السياق من فقرة "يمين ولا شمال"، قالت "ناهد"، إنها تفضل الفنانة دنيا سمير غانم عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فيما يخص الأعمال الفنية الكوميدية.

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