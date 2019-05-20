ناهد السباعي: متعقدة من الرجالة بسبب أبويا وأخويا

ردت الفنانة ناهد السباعي، على سؤال طرحته الإعلامية بسمة وهبة، قالت فيه "انتي متعقدة من الرجال؟".
وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس": "ممكن أكون معقدة من الرجالة، لأني اتربيت في بيت كان جدي فريد شوقي بيكتب فيه جوابات لأمي، ووالدي سماني ناهد على اسم مامتي من كتر ما كان بيحبها، وأخويا مكنش في بجماله".
وأضافت: "مش هلاقي رجالة زيهم عشان كده بقيت معقدة، إخواتي بيدلعوني جدًا، ولما ده بيحصل في البيت صعب البنت تقل بأي راجل".
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