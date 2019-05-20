بالفيديو| أحمد كريمة: الغيبة والنميمة لا يفسدان الصيام ولكن ينقصان من ثوابه

تعتاد بعض النساء على تبادل الأحاديث والغيبة والنميمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو خلال تجمعاتهن، ليستمر الأمر خلال شهر رمضان، وسط التساؤل عن تأثير تلك العادة السيئة على صيامهن.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يوضح الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأن الغيبة التي تعني ذكر عيوب الآخرين حتى إن كانت صحيحة، والنميمة الممثلة في نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، لا يفسدان الصيام، ولكن لها تأثير عظيم على ثوابه، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في".
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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