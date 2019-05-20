خلطات طبيعية للعناية بأظافركِ قبل الزفاف

لا تقل الأظافر أهمية عن الشعر والبشرة في حفل زفافك، لذلك عليك الاهتمام بها جيدًا قبل ذلك خاصة وأنها تتأثر بعدة عوامل قد تعرضها للتكسر والتقصف بسهولة.

إليكِ خلطات طبيعية تقي بها أظافركِ وتجعليها تبدو جميلة في أهم يوم في حياتك، في حفل زفافك.

خليط زيت دوار الشمس وخل التفاح

- ملعقة صغيرة زيت دوار الشمس

- ملعقة صغير خل

- صفار بيضة

اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا، وبلّلي قطعة قطنية

بالخليط، وامسحي بها أظافركِ بشكل يومي.

يمكنكِ وضع ما تبقى من الماسك في الثلاجة.

يساعد الماسك على تقوية أظافرِك، ويطهّرها من البكتيريا بفعل الأسيد الموجود بالخل، كما يساعد صفار البيض على تغذية أظافركِ ولمعانها، ويُعتبر زيت دوّار الشمس من أفضل الزيوت التي تساعد على تطويل الأظافر.

Advertisements

خليط زيت الزيتون والليمون

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- عصير نصف ليمونة

- عسل أبيض

ضعي الخليط مع بعضه في وعاء عميق، ويمكنكِ إضافة القليل من الماء الدافىء، ليذوب العسل جيدًا.

انقعي أظافركِ بالخليط لمدة 15 دقيقة، ثم جففيها بلطف،

ويمكنكِ وضع زيت الزيتون مرة أخرى كنوع من الترطيب.

كرري هذا الخليط مرة أسبوعيًّا، أو قبل الذهاب للـ شاطىء ونزول حمّام السباحة للوقاية من التقصف، إذ يساعد الليمون على تقوية أظافركِ، ويغذي العسل البشرة المحيطة بها، ويجعلها لامعة.

قد يهمك أيضا:دراسة جديدة تحذر من وضع طلاء الأظافر دون الواقي الشمسي

اهتمي بأظافركِ في رمضان لإبراز أنوثتك