نجمات مسلسل Game of the Thrones في أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - عُرضت مساء أمس آخر حلقات المسلسل الأشهر في العالم “صراع العروش” Game of Thrones، وقد انتظر المشاهدون حول العالم 9 سنوات لحضور هذه الحلقة، ومشاهدة مجريات الأحدات الخاصة بشخصياتهم المفضلة بالعمل، وبهذه المناسبة اخترنا لكِ أجمل اطلالات نجمات مسلسل صراع العروش، اللواتي تألقن بها في مختلف المناسبات في الفترة الماضية.



إيميليا كلارك في اطلالات أنثوية وجاذبة:



إيمليا كلارك Emilia Clarke إحدى أبرز الشخصيات في العمل، حيث إنها تجسد شخصية “أم التنانيين” شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة في الفترة الأخير، تنوعت بين فساتين السهرة والفساتين الميدي والتنسيقات الأنيقة التي اخترناها من كبرى دور الأزياء العالمية مثل “بالمان” Balmain، و“دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana، و“ديور” Dior و”فالنتينو” Valentino.

إيميليا كلارك في اطلالات أنثوية وجاذبة







صوفي ترنر في اطلالات عصرية لافتة:



صوفي ترنر Sophie Turner التي تلعب دور Sansa Stark أيضًا شخصية محورية في مسلسل "لعبة العروش" وقد شاهدناها في الحياة الواقعية، في اطلالات عصرية لافتة أغلبها حملت توقيع دار الأزياء المفضلة بالنسبة لها “لويس فويتون” Louis Vuitton، وهذه الاطلالات تنوعت بين الفساتين والجمبسوت والتنسيقات الشبابية في البناطيل وغيرها.

صوفي ترنر في اطلالات عصرية لافتة







ميسي ويليامز في اطلالات شبابية:



أما ميسي ويليامز Maisie Williams والتي تلعب دور “أريا ستارك” Arya Stark، فتتمتع بذوق مختلف في الموضة شبابي ومبتكر، وتختار التصميمات التي تناسب سنّها، والتي فيها لمسات من العصرية، وقد شاهدناها مؤخرًا في فستان سهرة مميزة من “ميو ميو” Miu Miu، إضافة إلى التنسيقات المميزة التي اعتمدتها في الاطلالات السابقة.

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ميسي ويليامز في اطلالات شبابية







لينا هيدي في اطلالات دراماتيكية:



لينا هيدي Lena Heady والتي تلعب دور الملكة الشريرة في مسلسل لعبة العروش “سيرسي لانيستر” Cersei Lannister، تتمتع بشخصية قوية في العمل وفي خارجه أيضًا، وهذا الأمر يبدو واضحًا من اطلالاتها على السجادة الحمراء في فساتين بتصميمات مميزة ودراماتيكية، وبألوان داكنة وغنية اختارتها من “إيلي صعب” Elie Saab، و”زهير مراد” Zuhair Murad وغيرها من دور الأزياء العالمية.

لينا هيدي في اطلالات دراماتيكية







نجمات مسلسل "صراع العروش" في أجمل الاطلالات، شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقةً برأيِك.

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