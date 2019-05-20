أجمل إطلالات النجمات في مهرجان كان بتوقيع مصممي أزياء عرب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - مازالت فعاليات مهرجان كان مستمرة، ومازلنا نشاهد على السجادة الحمراء أجمل تصاميم الأزياء وأكثرها تميّزًا، وقد لفتتنا التصميمات التي حملت توقيع مصممي أزياء عرب، إن كان من جيل الشباب أو من الجيل الأكبر، والتي اختارتها النجمات العربيات والعالميات على حد سواء، وقد بدت هذه التصميمات لافتة وقوية في حضورها على السجادة الحمراء، وإليكِ بعض الأمثلة.



بريانكا شوبرا تخطف الأنظار في فستان من جورج حبيقة:



شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في اطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خطفت بها الأنظار، وبدت فيها مثل عروس ملكية في فستان من التول باللون الأبيض حمل توقيع “جورج حبيقة” Georges Hobeika، الفستان مكشوف الأكتاف مع تنورة كلوش وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة.

بريانكا شوبرا تخطف الأنظار في فستان من جورج حبيقة







درة زروق مثل الأميرات في فستان من علي يونس:



درة زروق أيضًا اختارت اطلالة حملت توقيع مصمم الأزياء العربي علي يونس Ali Younes وبدت فيها مثل الأميرات، وكان عبارة عن فستان سهرة باللون الزهري من قماش التفتا من دون أكمام، ومزين بشريطة كبيرة من الأمام، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة مرصعة بأحجار باللون الأزرق.

درة زروق مثل الأميرات في فستان من علي يونس



إيزابيل غولارت في بدلة رسمية من زهير مراد:



عارضة الأزياء إيزابيل غولارت Izabel Goulart اختارت اطلالة براقة من “زهير مراد” Zuhair Murad، جمعت فيها بين الأناقة والعصرية وكان عبارة عن بدلة باللون الفضي، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة من شق طويل على الساق، وقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي أيضًا، وأقراطًا ماسية ناعمة.

إيزابيل غولارت في بدلة رسمية من زهير مراد

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نادين لبكي في فستان أزرق من إيلي صعب:



نادين لبكي شاهدناها في اطلالة مشرقة باللون الأزرق النيلي على السجادة الحمراء، في فستان مميز بتصميم ناعم من إيلي صعب Elie Saab بقصة الكتف الواحد، ومتفاوت الأطوال من الأمام، ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.

نادين لبكي في فستان أزرق من إيلي صعب





مصمّمو أزياء عرب يوقّعون أجمل اطلالات النجمات في مهرجان كان وأكثرها غرابة، شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيِك.

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