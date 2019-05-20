عبايات حنين الصيفي دليلكِ لإطلالاتكِ الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تعتمد المدونة الخليجية حنين الصيفي على العبايات بشكل كبير باطلالاتها اليومية، والتي لا تخلو من ذوقها المخملي الناعم، الذي تتميز به حنين مع الألوان والتصميمات المختلفة. ولأنّ العبايات جزء أساسي من اطلالات الصبايا في رمضان، قد اخترنا لكِ عبايات حنين الصيفي لتكون دليلكِ لـاطلالاتكِ الرمضانية.

العباية السوداء المستوحاة من الزي البدوي، قد تلهمكِ اطلالة مميزة وخاطفة للأنظار، كما ستبدين معها أكثر رشاقة بالتطاريز وحزام الجوبير، نسقي معها حجابًا أسود كالذي اعتمدته حنين الصيفي، مع حذاء الميول Mule. أما العباية ذات الخامة الناعمة باللون الأسود، مع الخيوط باللون الأصفر، مناسبة أكثر لأجواء العمل في نهار رمضان، نسقيها مع الحجاب الأسود، وشنطة متوسطة الحجم، وحذاء بكعب قصير.

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من العبايات الشبابية التي تناسب الصبايا المراهقات، هذه العباية الفستان باللون الأبيض، مع الأكمام المنفوشة، نسقيها مع لفة حجاب معرق بالورود ليناسب الصيف والأجواء الرمضانية معًا. لفتنا كذلك العباية المطبعة بالورود باللون الأسود والأبيض من خامة الشيفون الخفيفة، نسقي معها شنطة صفراء زاهية لتمنحكِ لوك منعشًا بليالي رمضان، وحذاءً بـكعب عالٍ أو صندلًا مفتوح باللون الأسود.



إذا كنتِ لا تميلين كثيرًا لارتداء ألوان النود الفاتحة بتصميمات العبايات، فهذه العباية السوداء مع لمسة من البيبي روز، ستمنحكِ اللوك العصري، وبالوقت نفسه سيكون الأسود هو اللون الطاغي، نسقي معها أحد اللون الأبيض أو النود، مع حذاء وشنطة سوداء.

بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من اطلالات المدونة الخليجية حنين الصيفي لتكون دليلكِ لاطلالتكِ الرمضانية.