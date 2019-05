كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - هناك مجموعة من العطور التي أطلقت حديثاً، والتي ستمنحك خلال هذا الصيف رائحة لا مثيل لها، وتجعل منك امرأة مفعمة بالأنوثة والأناقة. تعرفي الى افضل العطور النسائية الصيفية، ولا تترددي في تجربتها هذا الموسم.



إن كنت من النساء اللواتي يفضلن عدم الثبات على عطر معين، ويملن الى تجربة كل ما هو جديد في عالم العطور، اختاري واحدة من افضل العطور النسائية الصيفية التالية:



Nomade Chloe perfume: هذا العطر من كلوي يجسد النعومة والقوة في آن، وهو بالتأكيد سيضيف الى طلتك شذى سيأسر كل من ستلتقي بهم، إذ إنه مزيج رائع من نغمات البرغموت والليمون والبرتقال والياسمين والخوخ والورد وخشب الصندل والمسك الأبيض والباتشولي. فلا تتردي هذا الصيف في تجربة هذا العطر الجديد من كلوي ذي الرائحة الخلابة.







Si Passione : هذا العطر الجديد الصادر عن دار جورجيو أرماني، سيجعلك امرأة مميزة مفعمة بالأنوثة والجاذبية والحب. فهو يحتوي على نغمات عطرية آسرة ستلفت الأنظار إليك أينما حللت، حيث يشتمل على روائح خشب الأرز والفانيلا والأناناس والياسمين والكشمش الأسود والكمثري والفلفل الوردي، وهذه النغمات كلها ستمنحك رائحة لن ينساها كل من حولك.





Dylan Blue pour femme: هذا العطر الصادر حديثاً عن دار فرساتشي، يشكل تحية للأنوثة فهو عطر قوي وحسي للمرأة التي تعرف قوتها الحاصة، كما صرحت دوناتيلا فرساتشي، فهو يشكل مزيجاً رائعاً من نغمات من الفاكهة المنعشة والزهور العصرية والأخشاب. فاستخدمي هذا العطر واجعلي القوة والتفرد والأناقة حليفك الدائم.







THE SCENT Parfum Edition For Her: هذا العطر الصادر عن دار هيوغو بوس، عطر شرقي بامتياز يعبر عن الترف والأناقة، وهو سيزيدك سحراً ويجعلك مفعمة بالأنوثة، وذلك بفضل رائحته التي تجمع نغمات الزهور والفاكهة والعنبر والكاكاو، فلا تترددي في تجربته خلال هذا الصيف.

Advertisements

تابعي أيضاً:

أغلى العطور العالمية... تعرفي إليها

العطور الخضراء أفضل خيار لفصل الصيف

أفخم خيارات العطور بالمسك والأزهار... ستعجبك رائحتها