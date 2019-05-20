أحمر الشفاه المناسب لشكل شفتيكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - لكل منا شفتان مختلفتان عن أي امرأة أخرى، ولونهما المميز الذي يزيد من سحرهما وجاذبيتهما، لذا يجب عليك اختيار أحمر الشفاه بطريقة دقيقة لا عشوائية، وبأسلوب خاص، فلكل نوع سحره الخاص الذي يزداد باستخدام أحمر الشفاه المناسب والعكس

صحيح. وفيما يلي نقدم لك نصائحنا حول اختيار أحمر الشفاه المناسب لشفتيكِ.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

قد يعجبك: مستحضرات تجميل زهرية لدعم مرضى السرطان

1-الشفتان الممتلئتان

Advertisements

ضعي لمسة بسيطة من أحمر الشفاه الداكن على وسط شفتيك

لا تحتاجان إلى إضاءة أكثر لإبرازهما، فهما ممتلئتان بالفعل، لكن إذا كنت تريدين مزيداً من البروز والسماكة لهما، فيمكنك وضع ملمع الشفاه، أو استخدام الألوان الفاتحة ومنها: الأحمر، والوردي، والتوتي الخفيف، والبنفسجي.

وإذا كنت تريدين العكس بأن تبدوا أصغر حجماً، فكل ما عليك فعله هو وضع أحمر الشفاه المناسب لك بخفة عليهما، ثم ضعي لمسة بسيطة من أحمر الشفاه الداكن على وسط شفتيك لتسليط الضوء على تلك المنطقة، حتى تبدوا أصغر، ثم استخدمي فرشاة الشفاه لتوزيع أحمر الشفاه على شفتيك بشكل مرتب.

2-الشفتان الرفيعتان

للشفتان الممتلئتان استخدمي أحمر الشفاه الأحمر



إذا كنت تمتلكين شفتين رفيعتين فعليك تجنب الألوان الداكنة ومنها: الأحمر الداكن، والأرجواني، والبني الداكن، لأنها ستزيد من دقة شفتيك، واحرصي على استخدام الألوان الطبيعية الفاتحة ومنها: اللون الخوخي، والوردي، الخفيف.

عليك البدء برسم شفتيكِ وتحديدهما أولاً بقلم الشفاه القريب من لون أحمر الشفاه الذي ستضعينه، ثم قومي بوضع أحمر الشفاه الخاص بك.

3-الشفتان الرفيعتان

إذا كنت تريدين التغلب على رقة شفتيكِ، وجعلهما أكثر امتلاءً، وجذابتين، فعليك الاعتماد على بلسم الشفاه القريب من لون بشرتك، فهو بارع في زيادة حجم شفتيك مع الاحتفاظ بشكلهما الرقيق والجذاب، كما يمكنك استخدام الألوان الزهرية ومنها: الوردي، والبرتقالي لشفتين جذابتين.

كل ما عليك فعله هو وضع بلسم الشفاه أولاً لتعزيز نضارة شفتيكِ، ثم ضعي أحمر الشفاه المناسب لك بواسطة أصابعك للحصول على نتائج أفضل.