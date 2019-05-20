مكياج وردي أسود لعيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - يناسب مكياج وردي وأسود صاحبات البشرة الحنطية ويتسم بالبساطة مع اختيار درجات الالوان اللامعة، ويمكن اعتماد هذا المكياج في مناسبات مختلفة. لكن ننصحك باعتماده لعيد الفطر.



مكياج الوجه:

-قومي أولاً بتطبيق البرايمر، ثم كريم الأساس، ثم الكونسيلر.

- يُطبق كريم الأساس الداكن لعمل كونتور بالطريقة العادية، حيث تُطبق كمية بسيطة أسفل الوجنتين، وجوانب الأنف، وأطراف الجبهة، وبفرشاة متخصصة تندمج كل المستحضرات السابقة على الوجه جيداً.

- قومي بتحديد الحاجبين وضعي الكونسيلر تحت عظمة الحاجب مباشرة لتحديد رسمة الحاجب.

- البلاشر يفضل أن تكون باللون الوردي مع هاي لايتر روز أيضاً.

- أخيراً الشفاه، مكياج وردي أسود ، احمر شفاه باللون الوردي النيود .



مكياج وردي وأسود

ابدئي المكياج بالعيون، من خلال تطبيق لون كريمي فاتح على العين كلها، كأساس قبل تدرج الألوان.

- قومي بتطبيق ظلال عيون باللون الأسود على كامل الجفن العلوي للعين.

-ضعي كحل باللون الأسود داخل العين وطبقي ظلال باللون الأسود تحت الرمش السفلي للعين.

-طبقي ظلال كريمي باللون الوردي على ثنية الجفن المتحرك للعين.

- تُطبق الماسكارا الكثيفة أو الرموش الاصطناعية.

- ارسمي خطا رفيعا جدا بـ الايلاينر الاسود فوق خط الرمش العلوي للعين.

وهكذا تحصلين على مكياج وردي وأسود، اعتمديه لعيد الفطر.

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