غوالي تطلق عطر حصري محدود"غالية العيد سبايس عود"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - لطالما كان لوجود العطر دوراً مهماً في شهر رمضان، و تُشارك ماركة غوالي في ذلك من خلال تصميم مجموعة خاصة تُركّز على تقاليد العطور خلال شهر رمضان. لقد كانت رمزيّة شهر رمضان من ضمن أساسيات عملية ابتكار المجموعة، فعطر غالية العيد سبايس عود هو المزيج المثالي للفخامة، التقاليد، الرعاية الشخصية و الهدايا.



و تأكيداً على أهمية مشاركة اللحظات العزيزة مع الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة إليكم، تحتفل ماركة غوالي بتلك الروابط من خلال فن العطور. عطر غالية العيد سبايس عود يعود بنا إلى تقاليد البخور و يأخذنا في رحلة عطرية إلى الماضي.





يتكون عطر غالية العيد سبايس عود من الفلفل الأسود الحار و البخور الذي يذكرنا برائحة طعام الإفطار، و النفحات الوسطى الخشبية تذكرنا بليالي رمضان. إلى جانب باقات العود، يُكرّم العطر جوهر الشهر الكريم. تشمل المجموعة على جميع أساسيات التعطّر. من عطور العود المُبهّرة إلى الدخون و الزيوت المركزة، تتمتع المجموعة بالقدرة على التسلل إلى حواسكم و نقلكم إلى الذكريات و التقاليد العزيزة.



سوف تبرز تقنية تعدد الطبقات عطركم و تمنحه رائحة أقوى تدوم لفترة أطول. يجب أن تكون الطبقة الأولى هي الزيت. كما أن تعزيز الرائحة باستخدام رشّة من العطر متبوعة بنفحة من البخور سيعمل على إبراز و تقوية رائحة العطر الجديد الخاص بك.





كما تتعاون ماركة غوالي مع بعض المؤثرين للاحتفال بتقاليد العطور الخاصة بهم. حيث يعمل التفسير الحديث للتقاليد على توضيح قيم التأمل الذاتي، الصبر، الهدوء و العمل الجماعي، بينما يبرز نظرتهم الفريدة للعطر في نفس الوقت.



تم اختيار علي مصطفى، حاتم العقيل، أروى البناوي و سارة المدني كسفراء ليقوموا بإلهام، تعزيز و ريادة التفسير الحديث للتقاليد من خلال استكشاف وجهات نظرهم و آرائهم.